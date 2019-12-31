Певица Валерия восхитила поклонников смелым нарядом

Популярная исполнительница Валерия порадовала интернет-пользователей новым снимком, на котором она предстала в смелом и откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram.
Как оказалось, Валерия снималась в новом клипе на композицию «Тысячи историй» вместе с певицей НАZИМА. На опубликованной фотографии 51-летняя знаменитость предстала в довольно откровенном наряде, подчеркивающим её идеальную фигуру.
Подписчики Валерии, в том числе и артистка Олеся Судзиловская, были в восторге от публикации, засыпав её одобрительными комментариями. За считанные часы пост также удостоился почти 70 000 отметок «Мне нравится».
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