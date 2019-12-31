Бывший глава Nissan, ожидавший суда в Японии, уехал в Ливан

31.12.2019, 9:57, Новости дня

Экс-глава компании Renault и Nissan Карлос Гон, который ждал суда в Японии, прибыл в столицу Ливана. Об этом сообщает Bloomberg и ливанские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Гон покинул Японию, потому что не верил, что там ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела. Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде.

Источники не исключают, что в Ливан Гон мог отправиться в рамках соглашения с судебными властями Японии.

Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана.



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