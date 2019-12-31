В Словакии вынесли первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка. Обвиняемый получил 15 лет тюрьмы

Суд в Словакии приговорил к 15 годам Золтана Андруско за причастность к убийству журналиста Яна Куцяка. Об этом сообщает издание Aktuality.sk. Он признал вину, заключил сделку со следствием и согласился дать показания на еще четверых обвиняемых.

26 февраля 2018 года словацкий журналист Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были найдены убитыми в своем доме в Словакии. Оба были застрелены в грудь. Куцяк работал в редакции Aktuality.SK, он расследовал налоговое мошенничество нескольких предпринимателей, которые были связаны с известными в Словакии политиками.

На момент убийства журналист интересовался связями словацкого бизнеса с итальянской мафией «Ндрангета». В своей последней статье Куцяк писал о деятельности итальянских бизнесменов, которые поселились в Словакии, а также о растрате средств из Еврофондов.

После убийства журналиста в Братиславе и других городах Словакии прошли стихийные демонстрации протеста. Десятки тысяч человек требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо. В марте он и министр внутренних дел Роберт Калиньяк ушли со своих постов.

В конце сентября полиция задержала восемь подозреваемых в убийстве журналиста. Киллером оказался 40-летний бывший офицер полиции Томаш Сабо, вместе с ним были арестованы его родственник Мирослав Марчек и Золтан Андруско. Прокуратура Словакии сообщила, что убийство Куцяка заказала предпринимательница Алена Жужова, которая была связана с итальянскими компаниями. Она якобы заплатила исполнителям преступления минимум €70 тыс. Невеста журналиста «оказалась в неподходящем месте в неподходящее время».

Приговор вынесут в начале 2020 года. Всем четверым грозит пожизненное заключение.

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