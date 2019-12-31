«Новая газета» требует от СК рассказать подробности о взрыве в Магнитогорске

«Новая газета» требует от Следственного комитета рассказать о ходе расследования взрыва жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года и прокомментировать версию о теракте. Газета дважды за месяц обратилась в СК, однако комментариев так и не получила.

Следствие попросили озвучить предварительные данные о причинах взрывов в доме 31 декабря 2018 года и в маршрутке 1 января 2019 года. Также «Новая» просит подтвердить информацию о том, что по автомобилю велась стрельба, а погибших пассажиров зовут Махмуд Джумаев, Алишер Каримов и Альмир Абитов.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, после него полностью обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек. 1 января в центре Магнитогорске взорвалась маршрутка.

Накануне Baza опубликовала расследование, где утверждается, что трое погибших при взрыве маршрутки были террористами и были убиты в ходе спецоперации.

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