Рассекречен обновленный минивэн Chrysler Pacifica

Появились новые сведения об обновленном минивэне Chrysler Pacifica, который до сих пор не анонсирован производителем.
В свою очередь, автомобиль оснастят системой полного привода, которая уже применяется в актуальных поколениях внедорожников Jeep Renegade и Compass. Кроме того, новинка получил гибридное исполнение, имея 1,3-литровый бензиновый двигатель и электрическую установку на задней оси.
Кроме того, актуальная версия Chrysler Pacifica продается на американском рынке с безальтернативным двигателем объемом 3,6 литра с мощностью 287 л.с. Отличить новый минивэн можно по стильной решетке радиатора, а также усовершенствованной головной оптике. Премьера новинки Chrysler Pacifica состоится в начале 2020 года.
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