Рассекречен обновленный минивэн Chrysler Pacifica

Появились новые сведения об обновленном минивэне Chrysler Pacifica, который до сих пор не анонсирован производителем.

В свою очередь, автомобиль оснастят системой полного привода, которая уже применяется в актуальных поколениях внедорожников Jeep Renegade и Compass. Кроме того, новинка получил гибридное исполнение, имея 1,3-литровый бензиновый двигатель и электрическую установку на задней оси.

Кроме того, актуальная версия Chrysler Pacifica продается на американском рынке с безальтернативным двигателем объемом 3,6 литра с мощностью 287 л.с. Отличить новый минивэн можно по стильной решетке радиатора, а также усовершенствованной головной оптике. Премьера новинки Chrysler Pacifica состоится в начале 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Близится Новый год – по китайскому календарю год Крысы. И индустрия развлечений и подарков, как водится, стремится выжать из этого факта все возможное. Близится Новый год – по китайскому календарю год Крысы. И индустрия развлечений и подарков, как водится, стремится выжать из этого факта все возможное. В преддверии новогодних праздников Россию охватила любовь к грызунам. […]