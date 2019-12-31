Subaru повышает российские цены на автомобили

Японский автогигант Subaru намерен с начала 2020 года повысить стоимость своих автомобилей на российском рынке.

В частности, эксперты прогнозируют, что размер удорожания составит порядка 3-6 процентов, в зависимости от выбранной модификации и модели. Причина удорожания состоит в увеличении ставок утилизационного сбора на зарубежные автомобили. Однако модели, которые присутствуют сейчас на складах, сохранят прежние ценники.

В свою очередь, в 2020 году японская компания Subaru намерена начать поставки трех новых моделей. Во второй половине следующего года ожидается выход нового кроссовера XV. Всего прошлый месяц на российском рынке продали порядка 760 новых автомобилей. Кроме того, годом ранее эта цифра была немного больше.

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