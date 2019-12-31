В Китае вспомнили о слепленном Путиным гоубули из шести складок

Президент Владимир Путин в ходе своего последнего государственного визита в Китай в июне прошлого года, сам того не ведая, придумал новый вид гоубули.

Государственный визит Путина в Китай состоялся 8-10 июня 2018 года, кроме Пекина российский президент тогда побывал в соседнем Тяньцзине, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином готовил тяньцзиньские деликатесы, в частности, гоубули – еду, похожую на привычные россиянам пельмени. Китайская сторона для проведения кулинарного мастер-класса пригласила в резиденцию лидеров поваров старейшего и самого знаменитого ресторана города, специализирующегося именно на приготовлении гоубули.

Корреспонденты РИА «Новости» в рамках проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, отправились в тот самый ресторан, чтобы проверить, помнят ли там визит российского президента. Впрочем, об этом даже не пришлось спрашивать: прямо на входе в фойе заведения на двух больших экранах вновь и вновь транслировались кадры, как российский президент лепит гоубули.

Сотрудники ресторана ничуть не удивились просьбе корреспондентов рассказать, какой именно вид гоубули лепил президент Путин. Улыбаясь, официантка указала на отдельный раздел меню, который назывался «традиционные гоубули с шестью складками». Она пояснила, что «уникальность» путинских гоубули заключается в их простоте: традиционно при лепке тяньцзинских гоубули делают минимум 16 складок, однако российский президент ограничился шестью.

Секретарь корпорации ChinaGoubuli Юй Цинхуэй, которая лично занималась организацией кулинарного мероприятия с участием лидеров двух стран, рассказала, что слепленный Путиным гоубули никто не съел, но он все же нашел свое применение.

«Конечно, слепленный президентом Путиным пельмень давно засох, к тоже же начинку нельзя так долго хранить, поэтому, когда он был еще свежим, мы сделали его 3Dкопию, оставив в качестве памятного сувенира», – рассказала она.

По ее словам, визит российского президента стал «хорошей рекламой для ресторана и число посетителей с тех пор значительно выросло».

Она также рассказала о впечатлении, которое на нее произвел российский президент. «Он был очень доброжелательный и приветливый», – сказала она, добавив, что Путин обладает очень большой «притягательностью».





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