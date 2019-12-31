Мнение: Итоги

Уж не знаю, как вы, но подведение итогов года я считаю пошлым, смешным и крайне несуразным.

Почему? Да выглядит это глупо: всем на твои «итоги» откровенно плевать, а ты словно пытаешься повысить свою значимость, но не делами, а, как правило, пустым трёпом.



Фото: Соцсети

Я покажу вам, как это выглядит на примере Собчак, которая подвела итоги. Чтобы вы посмотрели, брезгливо поморщились, и сами так никогда не делали.

Давайте сначала посмотрим, как подвела годовую черту Ксения. Вот, что она выдала:

«Пора подводить итоги года.

За год я с нуля создала канал #ОсторожноСобчак с милионной подпиской и общим количеством просмотров более 100 млн (!!!) человек. Мы выпустили два документальных фильма и взяли уникальные интервью у Триера и Курентзиса,не забыв при этом про Бузову и Киркорова.

Я по-прежнему стабильно вхожу в топ-10 самых цитируемых журналистов страны ,а индекс цитируемости для человека моей профессии -важнейший показатель. Мой инстаграм всегда честен с вами, и ставит хэштег #рекламнаяпауза зарабатывая рекордные деньги для новых проектов и радуя рекламодателей эффективной статистикой.

И да, еще я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина ,люблю ,любима и счастлива! С Наступающим!!!!! ».

А теперь, по пунктам, рассмотрим, чем в реальности являются «достижения» Ксении?

1) Канал Собчак на ЮТубе спалился на накрутках. Ни о каких 100 миллионах человек и речи тут быть не может — всего лишь 100 миллионов просмотров. И те — накрученные.

Собчак конём ворвалась на видеохостинг, поняла, что никому там неинтересна, и, словно инстаграмная Бузова, по привычке начала накручивать подписоту и просмотры ботами.

Взялась за дело так рьяно, таким галопом понесло лошадь, что даже видавшая виды школота заржала не хуже стада мустангов.

В итоге канал Ксении оказался раздут ботами, а люди его не смотрят, хотя вложено в проект было немало средств и сил. Это — не достижение, а натуральный провал.

2) Ксения считает, что входит в какой-то там ТОП цитируемости. Что интересно, выше Ксении — Марго Симоньян, которая вообще никому неинтересна и накручивает себе авторитет за государственный счёт. Ещё выше — унылый Алексей Венедиктов, хотя я не уверена, что он — именно Алексей.

Даже если допустить, что Медиалогия, по версии которой Ксюша неплохо цитируема, не врёт (что очень сомнительно), то у чувака, прибившего яйца на Красной площади к брусчатке, цитируемость всё равно выше.

Ксюша искренне застряла в 80-х, когда цитируемость хоть что-то значила. Сегодня любой идиот, зашедший к Малахову, получит ИЦ намного выше Ксении.

Если считать мусорный набор отсылок к Собчак чем-то значимым, то тогда самая значимая в нашей стране женщина — Диана Шурыгина.

3) И кстати, про замужество, которое третьим пунктом вошло в итоги: если наставить рога мужу, а потом официально стать самкой богомола — достижение года, то в такие достижения можно добавить и фотосессию гениталий, которую отослали мужу подруги. Такого нормальный человек постыдился бы, а не публично бы этому радовался.

В итоге «итоги» Ксении, включая её рекламные копейки, выглядят жалко. Радоваться таким сомнительным «достижениям» может лишь слабоумный.

Так к чему это я? Ах, да: не подводите итогов.

Живите, работайте, наслаждайтесь своими делами, но не выносите личное напоказ — ничего, кроме брезгливой ухмылки, ваши итоги у окружающих не вызовут точно.

Согласны? Или считаете свои достижения в этом году интересными окружающим? Ну тогда расскажите о них, я оценю.

Источник: Лена Миро

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Белорусский лидер с задором выполнил все танцевальные движения. Вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко танцевал не с прошлогодней парнершей, «Мисс Беларусь» 2018 года Марией Василевич. На сей раз пару Александру Лукашенко составила ведущая государственного телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба, сообщает tut.by. Примечательно, что на днях медийщицу назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Материал дополняется