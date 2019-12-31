Валерий Сюткин хочет отомстить Сергею Шнурову за оскорбления

31.12.2019, 9:44, Разное

В эфире
программы «Вечерний
Ургант» на Первом канале лидер
группы «Ленинград» довольно колко пошутил про Валерия Сюткина. Он заявил, что тот
«оставляет за собой много песка», но при этом является
«замечательным человеком».

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Последнее: Белорусский лидер с задором выполнил все танцевальные движения. Вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко танцевал не с прошлогодней парнершей, «Мисс Беларусь» 2018 года Марией Василевич. На сей раз пару Александру Лукашенко составила ведущая государственного телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба, сообщает tut.by. Примечательно, что на днях медийщицу назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Материал дополняется

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