Россиянам рассказали о способах не потерять работу

31.12.2019, 9:44, Разное

Кадровые специалисты прогнозируют, что в будущем тысячи россиян будут сокращены на работе из-за развития технологий. В частности, менее востребованными станут курьеры, поскольку дронами доставлять грузы проще, сообщает Ura.ru.

Эксперты считают, что в условиях автоматизации производства сотрудникам следует постоянно обучаться новому и идти в ногу со временем. Работодателям, в свою очередь, рекомендуют вкладываться в образование и повышение квалификации своих работников, поскольку квалифицированных специалистов остается все меньше. 



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Последнее: Белорусский лидер с задором выполнил все танцевальные движения. Вопреки ожиданиям, Александр Лукашенко танцевал не с прошлогодней парнершей, «Мисс Беларусь» 2018 года Марией Василевич. На сей раз пару Александру Лукашенко составила ведущая государственного телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба, сообщает tut.by. Примечательно, что на днях медийщицу назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. Материал дополняется

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