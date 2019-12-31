Освобожденные экс-«беркутовцы» заявили, что не применяли оружие в ходе Революции достоинства

Бывшие бойцы расформированной милицейской роты МВД Украины «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых передали на оккупированную территорию Донецкой области в рамках обмена ударживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что не виновны в тех преступлениях, в которых их обвиняют на родине. По их словам, доказательств их невиновности собрано немало.

По словам Аброськина, изначально сотрудники украинской милиции во время событий Революции достоинства в 2013 – 2014 году не применяли оружие. «Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Все, что разрешено, никакого огнестрельного оружия не было», – подчеркнул он.

«Сам расстрел начался [20 февраля] с 5.00 утра. Стрелять начали по правоохранителям. Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко», – рассказал Зинченко.

Экс-«беркутовцы» уверяют, что обстрел вели со здания киевской филармонии. «Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь», – добавил Аброськин.

Он отметил, что следствие по делу о расстреле прошло быстро, улик собрано не было, а эксперты в ходе следствия «подогнали все что им надо под сторону обвинения».

Зинченко и Аброськин добавили, что намерены продолжать принимать участие в расследовании по своему делу.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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