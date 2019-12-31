Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi бежал в Ливан из Японии. Там его обвиняют в финансовых махинациях

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi предприниматель Карлос Гон, которого выпустили под залог до суда по делу о финансовых нарушениях бежал из Японии в Ливан. Об этом изначально сообщили местные СМИ, позже Гон сам подтвердил свое местонахождение.

Он заявил, что «бежал от несправедливости и политического преследований» японской системы.

«Я больше не нахожусь в заложниках у коррумпированной судебной системы Японии, где распространена презумпция виновности, дискриминация повсеместна, а основные права человека нарушаются», – написал предприниматель в своем заявлении.

В Японии Гона обвиняют в сокрытии доходов на общую сумму в $80 млн в отчетах для Токийской фондовой биржи и списании личных убытков на сумму $16 млн на счет его компании Nissan.

Предприниматель полностью отвергает эти обвинения и называет их политически мотивированными. Он также заявляет, что судебное дело против него – результат заговора японских властей и руководства Nissan, которое, по его словам, выступало против дальнейшей интеграции трех компаний: Renault, Nissan и Mitsubishi.

Гона задержали в 2018 году. В марте 2019-го его выпустили под залог в $8,93 млн и подписку о невыезде. Суд ограничил доступ к мобильной связи и интернету. Рядом с его домом установили круглосуточное видеонаблюдение. Суд также постановил отдать загранпаспорт адвокатам, а для путешествий за пределы Токио и коммуникации со своей женой Кэрол предприниматель должен получить специальное разрешение суда.

Как именно бизнесмен мог покинуть страну – пока точно не известно. Согласно сообщению ливанской газете Aljoumhouria, в страну Гон прилетел на частном самолете из Турции. Японская телекомпания NHK утверждает, что он мог вылететь из страны под чужим именем.

Гон – по происхождению ливанец, родившийся в Бразилии. Он получил высшее образование в Париже и начинал свою деятельность в компании по производству шин Michelin. Но известен он стал именно в автомобильной индустрии – после того как в конце 90-х вывел из кризиса одно из подразделений французского концерна Renault.

В начале 2000-х он начал руководить Nissan, а после того, как компания стала крупнейшим акционером Mitsubishi, возглавил совет директоров альянса. За программы жесткого сокращения расходов в возглавляемых им компаниях Гон получил прозвище «Убийца расходов».

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