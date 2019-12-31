Киев анонсировал отделение от российско-белорусской энергосистемы к 2023 году

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году энергосистема его страны окончательно отделится от российско-белорусской и станет частью европейской.
«Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», – сообщил Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, для того, чтобы присоединиться к европейской сети, Украине придется «отрезаться от российской и белорусской». «Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем», – добавил Гончарук, передает RT.
В понедельник глава Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной. После этого Нафтогаз раскрыл подробности подписанных договоренностей.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович прокомментировал заключение соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС.
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Последнее: Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году энергосистема его страны окончательно отделится от российско-белорусской и станет частью европейской. «Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», – сообщил Гончарук […]
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