«Сосочки вверх»: актриса Макеева снялась без лифчика

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Последнее: Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что к 2023 году энергосистема его страны окончательно отделится от российско-белорусской и станет частью европейской. «Документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Надеемся, что в 2023 году объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать», – сообщил Гончарук […]
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