Microsoft хочет перевести Windows 10 на систему платной подписки

Специалисты американской корпорации Microsoft раздумывают над переводом операционной системы Windows 10 на систему платной подписки. Благодаря этому шагу у них появятся дополнительные деньги, которые они задействуют для модернизации своих сервисов.
В целом, служба подписки Microsoft 365 Business состоит из различных продуктов, доступных на различных девайсах. Пользователи, которые захотят оформить подписку, станут владельцами актуальных версий Outlook, Word, Excel и других программ. По сведениям зарубежных инсайдеров, эта модель вскоре станет актуальной и для ОС Windows 10. В данном случае, она будет нацелена на новых юзеров и клиентов, уже владеющих продуктом.
Специалисты хотели бы объединить в своё предложение различные возможности, внедрив ежемесячную подписку по определенным тарифам. Впрочем, на данный момент точных сведений о том, когда появятся эти функции, не предоставлено.
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