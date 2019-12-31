Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году

31.12.2019, 9:26, Разное

Российские экономисты сделали свои прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году. По мнению специалистов, он будет зависеть от ряда факторов, сообщает Ura.ru.

Так, значительное влияние на котировки могут оказать итоги предстоящих президентских выборов в США. Если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, то валюты сохранят стабильность, а при других вариантах возможны сильные скачки. Немаловажную роль играет и налаживание диалога между Россией, Украиной и странами Запада.



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Последнее: Российские экономисты сделали свои прогнозы по курсу национальной валюты в 2020 году. По мнению специалистов, он будет зависеть от ряда факторов, сообщает Ura.ru. Так, значительное влияние на котировки могут оказать итоги предстоящих президентских выборов в США. Если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, то валюты сохранят стабильность, а при других вариантах возможны сильные скачки. […]

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