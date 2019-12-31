Российские десантники стали в пять раз быстрее

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в рамках эксперимента по созданию соединений нового типа за счет усиления вертолетной составляющей научились выполнять задачи в пять раз быстрее, сообщили в Минобороны.
«Централизованное управление подразделениями десанта и армейской авиации позволило в 5 раз сократить время на подготовку и выполнение задач. Практическое применение боевой единицы «вертолет – десантно-штурмовой взвод» показало значительное повышение боевых возможностей подразделений десанта, в первую очередь огневых и маневренных, что позволило сократить время на выполнение поставленной задачи», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы РФ в ходе учений «Центр-2019» отработали новые формы применения и способы действий войск. Отмечалось, что в рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применялась отдельная десантно-штурмовая бригада.
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