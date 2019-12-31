Эксперты рассказали, зачем водители пинают колеса и в каких случаях это нужно делать

Нередко можно увидеть ситуацию, особенно на стоянке или АЗС, когда водитель перед посадкой в авто пинает колёса. Эксперты объяснили зачем нужна подобная манипуляция, в каких случаях и что она может прояснить.

По словам специалистов, привычка пинать колёса многолетняя и берёт начало со времён, когда резина, которой оснащались транспортные средства, была жёсткой. Таким образом водители могли «на глаз» определить оседание авто, но в большинстве случаев к нему прибегали в грузовиках со спаренными колёсами, поскольку в них почти невозможно визуально оценить, насколько накачана передняя шина пары.

Также эксперты говорят, что «пинанием» некоторые определяют люфт ступичного подшипника, что достаточно сложно выявить, когда транспортное средство давит массой на колесо. Гораздо проще провести такую диагностику на подъёмнике, вручную раскачав колесо и определяя люфт.

Подводя итог специалисты пришли к мнению, что привычка пинать колесо может быть полезной только для большегрузов со спаренными колёсами, а в остальных случаях она действительно является не более чем «выработанным рефлексом».

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Последнее: Нередко можно увидеть ситуацию, особенно на стоянке или АЗС, когда водитель перед посадкой в авто пинает колёса. Эксперты объяснили зачем нужна подобная манипуляция, в каких случаях и что она может прояснить. По словам специалистов, привычка пинать колёса многолетняя и берёт начало со времён, когда резина, которой оснащались транспортные средства, была жёсткой. Таким образом водители могли […]