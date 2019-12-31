«Это очень невыгодно»: Наташа Королёва продала дорогую недвижимость в Майами

Певица Наташа Королева продала дорогую недвижимость в Майами. Она считает, что из-за высокой платы за обслуживание это очень невыгодно.

Артистка много работает, особенно загружена она выступлениями, как и другие популярные исполнители, во время новогодних праздников. Услуги на частных корпоративах стоят достаточно дорого, хотя и требуют от артиста большого физического и морального напряжения. На сегодня у певицы два приглашения, но пока она не сделала свой выбор между Сочи и Москвой. После трудностей концертных выступлений необходим восстановительный период, и Королёва до недавнего времени отдыхала в Майами, где располагала собственной недвижимостью.

Однако слишком высокие налоги и стоимость обслуживания поставили известную артистку перед необходимостью избавиться от этого бремени. Тем более, что отдых это решение не нарушит. Мама Королёвой располагает в Майами несколькими квартирами, которые сдает в аренду. После приезда дочери одну из них она выделяет для её семьи.

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