Владимир Машков не одобрял переезд дочери в США

31.12.2019, 9:21, Разное

В интервью СМИ актриса Мария Машкова призналась, что ей тяжело дался переезд на постоянное место жительства в США. На данный момент она проживает в этой стране вместе с супругом и двумя дочерями. К слову, в первое время её отец – артист Владимир Машков не одобрял отъезд дочери в другую страну.
Знаменитость призналась, что переезд заграницу означает негативную реакцию от соотечественников, а вот поддержку она чувствовала лишь от немногих. Если мать актрисы поддержала её, то Владимир Машков скептически относился к отъезду дочери. К счастью, в то время ей сильно помогал муж, который проживал на территории США с юношеских лет.

В заключении Машкова отметила, что во время съемок документального фильма, режиссёром которого был её муж – Александр Слободяник, их отношения было сложно назвать идеальными, брак даже оказался на грани распада, но в итоге всё нормализовалось



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Нередко можно увидеть ситуацию, особенно на стоянке или АЗС, когда водитель перед посадкой в авто пинает колёса. Эксперты объяснили зачем нужна подобная манипуляция, в каких случаях и что она может прояснить. По словам специалистов, привычка пинать колёса многолетняя и берёт начало со времён, когда резина, которой оснащались транспортные средства, была жёсткой. Таким образом водители могли […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика