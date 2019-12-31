Владимир Машков не одобрял переезд дочери в США

В интервью СМИ актриса Мария Машкова призналась, что ей тяжело дался переезд на постоянное место жительства в США. На данный момент она проживает в этой стране вместе с супругом и двумя дочерями. К слову, в первое время её отец – артист Владимир Машков не одобрял отъезд дочери в другую страну.

Знаменитость призналась, что переезд заграницу означает негативную реакцию от соотечественников, а вот поддержку она чувствовала лишь от немногих. Если мать актрисы поддержала её, то Владимир Машков скептически относился к отъезду дочери. К счастью, в то время ей сильно помогал муж, который проживал на территории США с юношеских лет.

В заключении Машкова отметила, что во время съемок документального фильма, режиссёром которого был её муж – Александр Слободяник, их отношения было сложно назвать идеальными, брак даже оказался на грани распада, но в итоге всё нормализовалось

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