Фанаты Загитовой оправдали ее поведение на фотосессии

31.12.2019, 9:19, Новости дня

Фанаты фигуристки Алины Загитовой с пониманием отнеслись к ее поведению во время раздачи автографов и фотосессии, сообщили СМИ.

Во время подготовки к совместному фотографированию некоторые поклонники пытались обнять фигуристку или дотронуться до нее, сообщает Sport24. Загитова пресекала такие попытки, давая понять, что это некомфортно для нее. Позже некоторые болельщики обвинили ее в черезчур резком поведении.

Поклонники фигуристки встали на ее сторону и призвали брать во внимание ее усталость и загруженность.

Напомним, ранее в декабре Загитова исполнила поддержку в паре с выступающим за Италию, а ранее Чехию, фигуристом Ондржеем Готареком.



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Последнее: Фанаты фигуристки Алины Загитовой с пониманием отнеслись к ее поведению во время раздачи автографов и фотосессии, сообщили СМИ. Во время подготовки к совместному фотографированию некоторые поклонники пытались обнять фигуристку или дотронуться до нее, сообщает Sport24. Загитова пресекала такие попытки, давая понять, что это некомфортно для нее. Позже некоторые болельщики обвинили ее в черезчур резком поведении. Поклонники […]

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