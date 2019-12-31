Сирийская армия приостановила наступление в Идлибе из-за дождей

Подконтрольные Дамаску военные приостановили наступление в провинции Идлиб из-за сильных проливных дождей.

Тем не менее работу на границах «Большого Идлиба» продолжили артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии, которые обстреливали позиции противника на подступах к населенным пунктам Басанкул и Мухамбаль. Поддержку им оказывали сирийские военные вертолеты, атаковавшие укрепрайоны исламистов «ан-Нусры» и союзных ей бандгрупп на окраинах поселения Бенин, информирует РИА «ФАН».

Тем временем новая гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в провинции Эс-Сувейде. Гумпомощь была доставлена в населенный пункт Абу-Альхарат. Среди нуждающихся жителей были распределены 250 продовольственных наборов общим весом более тонны.

Кроме того, в провинции были проведены работы по реконструкции зданий, которые были разрушены во время оккупации территорий боевиками «Исламского государства». Так, был восстановлен жилой дом в деревне Арадже, отремонтированы два дома в населенных пунктах Аршун и Батха, находящихся в Хаме и Алеппо соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Сирии Башара Асада, подтвердив настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

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