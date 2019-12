Есть стопроцентное алиби: появились неожиданные детали в деле об убийстве Шеремета

Адвокаты подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь, которая является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Яна Дугарь, подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, и девушка на видео, которая фотографировала камеры видеонаблюдения перед убийством Шеремета — это разные люди. Об этом идет речь в сюжете, опубликованном адвокатами Николаем Ореховским и Виталием Коломийцем.

Как сообщается, у Дугарь на ногах и руках есть татуировки с 2014 года, которых нет у девушки на видео.

«Яна, когда мы ей делали первый прокол, этим занималась я. Тогда же она придумала татуировку. Это была ее вторая татуировка на ноге, в виде четок с крестиком», – рассказала подруга Руслана, с которой Яна Дугарь училась вместе в медакадемии.

Также была показана фотография после тренировки в спортзале, которой Яна поделилась в социальной сети «Вконтакте» в марте 2014 года. Фото сделано в зеркальном отражении. На правой руке девушки видно татуировку.

«У Яны есть тату на одной и на другой руке. И если мне не изменяет память, у нее есть тату на правой ноге. Я не помню, чтобы Яна крутила волосы», – заявила начальница Яны, старшая медсестра 66-го госпиталя Ирина.

В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала», — цитирует Громадське слова адвоката подозреваемой Николая Ореховского.

По мнению адвокатов, на видео зафиксирована не Яна Дугарь, а «случайное лицо». В частности, они обращают внимание на татуировку, которой нет на руке человека на видео. Образец видео для экспертизы датирован 11 июля 2016 года. По словам адвокатов, в этот день Яна была за границей.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ

— hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

Есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля она была в воинской части 66 в Донецкой области. С 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась на службе. При этом, адвокаты заявили, что следователи не обращались в воинскую часть, чтобы выяснить, где находилась подозреваемая в эти дни.

Также они заверяют, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко и Юлией Кузьменко в этом году, а с Андреем Антоненко не знакома вообще.

Друзі, на відео перша частина доказів як фальсифікації справи Шеремет, так і непричетності Яни Дугарь до цих подій.

Тут ми зібрали очевидні речі, які були доступні поліції для проведення портретних експертиз. Пізніше ми покажемо як фальсифікувався єдиний "доказ" поліції — експертиза КНІСЕ, а також надамо беззаперечні докази, що підтверджують алібі Яни.

Тож ми дуже просимо президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапку відвідати наші наступні прес-конференції та висловити свою позицію щодо доказів сторони захисту, як була висловлена їх позиція "доказам" обвинувачення на брифінгу МВС.

Це дуже важливо не для Яни чи інших політичних заручників окремого міністра, це дуже важливо для збереження верховенства права, гарантом якого мусить бути президент.

P.s. всі, хто хоче долучитися до процесу захисту Яни Дугарь та притягнення до відповідальності "експертів" та окремих слідчих і прокурорів, можете зробити це тут https://bit.ly/2rJ6Die

Posted by OK LEGAL Ореховський та Коломієць on Monday, December 30, 2019

Как сообщалось ранее, адвокат Николай Ореховский заявил, что на свидетелей, которые могут подтвердить алиби подозреваемой в убийстве Павла Шеремета военнослужащей Яны Дугарь, оказывают давление.

