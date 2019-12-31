Зеленский показал видео встречи освобожденных из плена с родными

31.12.2019, 9:10, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видео встречи освобожденных украинских заложников с родными.

«Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших – ни с чем не сравнимая радость», — написал он.

Ролик длится минуту, в течение которой показывают объятия, поцелуи, слезы украинцев. Несколько раз показан и глава государства.

Повернення 76 українців додому.

Незабутня мить – додому повернулися 76 українців.

Posted by Офіс Президента України on Monday, December 30, 2019

Напомним, 29 декабря прошел обмен пленными между Украиной и боевиками. В рамках обмена Украина вернула 76 своих граждан, а отдала — более 120 удерживаемых лиц.



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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видео встречи освобожденных украинских заложников с родными. «Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших – ни с чем не сравнимая радость», — написал он. Ролик длится минуту, в течение которой показывают объятия, поцелуи, слезы украинцев. Несколько раз показан и глава государства. […]

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