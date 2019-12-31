Мнение: Предновогоднее. Гаражная байка от Петровича

Пару дней назад сидели у Петровича в гараже. Как обычно уничтожали принесенную ему «благодарность» от очередного клиента. Мы, это Серега, я и Саня Зеленый Ниссан. Все чин-чинарем. Обычные мужские разговоры. И вдруг Петрович говорит, — Мужики, скоро Новый Год. Проверьте свои гаражи. Никто ли там ничего не забыл.

Мы напряглись. Развесили уши, ведь неспроста Петрович затронул тему, значит будет очередная житейская байка.

— Случилось это лет наверное двадцать назад, — начал Петрович. — Я тогда еще только начинал свою деятельность здесь в гаражах на волнах Перестройки. И был тут мужик Володька лет пятидесяти, как мне тогда казалось. Скорее всего полтоса то ему не было, но сороковник точно.

В общем, дело было перед Новым годом. Два коллеги по работе. Он и Она решили перед праздником провести время вместе, типа отметить уход старого года и приход нового. Весь вопрос уперся в территорию. У него жена, у неё муж, а в гостинице номер не снять. И тут его осенила идея, что можно провести неплохо время в гараже. Подруга поддержала нашего Ромео и парочка приехала по месту жительства его бежевой «шестерки».

Кое чем затарились для хорошего времяпровождения по дороге, но вот шампанское не взяли. Тогда Володька говорит, — Ты, красавица, пока посиди тут, а я быстренько сбегаю в ближайший магазин за шампанским для своей королевы. — Ну какая женщина тут устоит? Тем более в конфетно-букетной стадии отношений. Зря что ли она одела такое колкое кружевное бельё? В общем, Ромео, запер дверьгаража и умчался за шипучим вином для своей Джульетты.

А вот тут в дело вмешался Лукавый. Наш Володька возле магазина встретил кореша и напрочь позабыл о сидящей взаперти, хоть и не в башне замка Джульетте. Встреча закончилась покупкой пары бутылок огненной воды и амнезией. Именно под ней он явился домой и рухнул в объятия ничего не подозревающей супруги. Память вернулась только 2 января.

Наша же Джульетта, прождав своего Ромео полчаса-час-два начала подозревать неладное. Сотовых телефонов тогда практически не было, а дверь в гараж была заперта снаружи на ключ. Тут некстати начали проявляться физиологические порывы. Вначале она скромненько сделала свои дела в уголке гаража. А Ромео не пришел и через пять часов.

Начало холодать. Мотор машины остыл и уже не давал тепла. Включить двигатель она благорозумно отказалась, чтоб не угореть. Махание руками-ногами, приседания и подпрыгивания в стесненных условиях уже не грели. Но надо понимать, что и её недовольство кавалером росло в геометрической прогрессии. И тут она нашла …. кувалду.

Первыми брызнули фары и лобовой триплекс. Затем настала очередь боковых стекол, багажника и капота. Когда её наш Ромео открыл из заточения, то его автомобиль представлял собою жутко пахнущий брикет. Ибо она решила, что все физиологические процессы лучше всего делать внутри авто.

— И чем закончилось? — Саня Зелёный Ниссан открыл глаз.

— Честно, не знаю. Слышал, что супруга нашего Ромео подала в суд на его любовницу за уничтожение имущества. Потом очень быстро гараж продали и там теперь новые хозяева.

Поэтому, ребята, проверьте, никто никого не забыл в гараже.

Источник: Конт

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