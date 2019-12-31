Эдвард Лукас: разобщенность Запада укрепляет позиции России

Эдвард Лукас/BNS

Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).



ФОТО: Albert Truuväärt

Запад гораздо больше и сильнее России. Он располагает реальной «мягкой силой», реальным экономическим весом, несравнимым военным превосходством. Но только если он един, а он таковым не является, пишет британский журналист Эдвард Лукас.

Кто сказал, что администрация Трампа снисходительна к России? США ввели санкции в отношении российско-германского газопровода «Северный поток-2», приостановив его строительство. ЕС недоволен, Германия стенает, а украинцы торжествуют. Ликуют и поляки, но по другим причинам.

Администрация Трампа продлила программу безвизового режима с Польшей — хотя это и произошло с опозданием в год, это все же радует. Форт Трамп, постоянная военная база США в Польше, второй приз — для ее сторонников база воплощает умный подход правительства Польши к американскому президенту и трансатлантические связи в сфере безопасности.

Эти достижения заслуживают упоминания, но они являются символическими. Санкции против газопровода не помешают довести проект до конца. РФ либо найдет собственные возможности проложить газопровод, либо для подрядчиков «Северного потока» сделают исключение в контексте разрешения предстоящего торгового спора между США и ЕС.

Форт Трамп с тысячей дислоцированных на нем военнослужащих США сам по себе не обеспечит безопасность Польши. Она основана на сильном НАТО, располагающем в Балтийском регионе системами противовоздушной обороны, серьезной системой сдерживания (ни то, ни другое пока не входит в повестку дня) и способностью быстро и эффективно увеличивать свое присутствие в Восточной Европе. Соответствующие планы, одобренные на декабрьском саммите НАТО, пока находятся на стадии составления. Нам не хватает логистики, инфраструктуры и практического опыта, чтобы сделать их эффективными.

Тем временем РФ добивается настоящих успехов. Глобальный размах Кремля позволяет скрыть его редкие вооруженные силы. Россия, Китай и Иран на этой неделе начали на Персидском заливе совместные военно-морские учения — это напоминание, что Путин теперь является важной фигурой в этом регионе. Любая надежда избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе, последнем регионе, который контролируют повстанцы в Сирии, основана на потенциальном соглашении между Россией и Турцией.

РФ продолжает развивать военную инфраструктуру и торговлю в быстро тающей Арктике. Дела РФ идут хорошо и на Балканах, в Ливии и Черной Африке. Она усилила давление на Белоруссию, тем самым поставив перед сложной дилеммой Запад, который испытывает отвращение к Александру Лукашенко, но хочет, чтобы это государство сохранило суверенитет.

На родине режим Путина контролирует оппозицию: недавняя облава вооруженных кислородно-ацетиленовыми горелками полицейских на рабочие помещения Алексея Навального, похищение и принуждение к военной службе на российском Крайнем Севере одного из его соратников демонстрируют размах бюрократических и физических притеснений, которые власти могут применять к своим критикам.

Как и в прошлые годы, реальная роль российской оппозиции и в 2020 году будет выражаться в работе предохранительным клапаном, а не в том, чтобы бросать реальный вызов власти Путина. Возрождение сталинистской версии истории, обеление советских преступлений или их объявление относительными должны внушать особенную тревогу странам, на которые ранее приходился основной вес кремлевского империализма.

Теоретически ничто из этого не должно было бы иметь значения. Запад гораздо больше и сильнее России. Он располагает реальной «мягкой силой», реальным экономическим весом, несравнимым военным превосходством. Но только если он един, а он таковым не является. Брекзит по крайней мере в ближайшее время будет мешать ЕС. На Францию нельзя рассчитывать. Германия по сути не имеет лидера.

Важнее всего то, что шаги администрации Трампа, направленные на то, чтобы привлечь внимание СМИ, не компенсируют чудовищную потерю доверия к США как оплоту безопасности Запада. Раздражительный характер Трампа и его основанная на капризах внешняя политика, которую символизирует несправедливое обращение с Украиной, причиняют предпосылкам и традициям, на которые опирается безопасность Запада, больший ущерб, чем то, что способен сделать Путин.

Серьезный вопрос к 2020 году заключается в том, принесут ли какие-либо изменения выборы президента, которые завершатся победой Трампа или приходом к власти одним из его конкурентов из числа демократов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эдвард Лукас/BNS Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA). ФОТО: Albert Truuväärt Запад гораздо больше и сильнее России. Он располагает реальной «мягкой силой», реальным экономическим весом, несравнимым военным превосходством. Но только если он […]