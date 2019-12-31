Сколько я буду получать, когда выйду на пенсию с военной службы?

Rachel Hartman

U.S.News & World Report December 26, 2019

Если вы прослужили в армии в течение нескольких лет или десятилетий, то, когда вы вернетесь в гражданскую жизнь, вы будете иметь право на получение льгот связанных с выходом на пенсию. Эти льготы принимают различные формы и могут включать как саму пенсию, так и медицинское страхование и пособия по инвалидности. Конкретная сумма, которую вы получите, будет зависеть от продолжительности службы и вашего звания в армии. Вот краткий обзор того, чего вы можете ожидать в финансовом отношении, когда вы уйдете со службы:

— Пенсия за выслугу лет.



— Пособие семьям погибших военнослужащих.



— Льготы по медицинскому обслуживанию.



— Дополнительные льготы.



— Возможности индивидуального счета пенсионных отчислений (individual retirement account — IRA).

Пенсия за выслугу лет

Военные предлагают несколько пенсионных планов, поэтому вам нужно самим узнавать, какой план у вас есть и как он работает. Как правило, чтобы получить полную пенсию, вам нужно прослужить не менее 20 лет. В планы входит:

— Final Pay (Окончательный расчет). Военнослужащие, которые начали действительную службу или службу в резерве до 8 сентября 1980 года, имеют право на пенсию по старости, основанную на их последнем окладе денежного содержания.

— High-36 (Высокий 36). Этот план доступен для тех, кто поступил на действительную службу или службу резерва после 7 сентября 1980 года. Участники получают пенсию, которая основывается на средней величине оклада за 36 месяцев службы с самым высоким окладом денежного довольствия.

— Disability (Инвалидность). Военнослужащие, для которых установлено, что они с медицинской точки зрения не могут продолжать службу и имеют рейтинг инвалидности Министерства обороны не менее 30%, могут иметь право на участие в этом плане. В этом случае ежемесячные выплаты рассчитываются на основе Final Pay или плана High-36, в зависимости от того, какой план подходит.

— CBS / REDUX. Те, кто вступил в армию 1 августа 1986 года или после этой даты и решил получить Career Status Bonus (Бонус за постоянную должность), могут подать заявку на участие в этом плане. Ежемесячные платежи основаны на среднем значении самой высокой 36-месячной базовой заработной платы, с уменьшением, если военнослужащий не заканчивает 30-летний срок службы.

Ежемесячная сумма, на получение которой вы можете рассчитывать, будет зависеть от вашего плана и военного статуса. «В зависимости от того, какой пенсионный план был выбран, военнослужащие в отставке получают процент, как правило, 50% от их базового оклада который они получали на службе в армии», — говорит Райан Гуина, ветеран ВВС в Нэшвилле, штат Теннесси, и основатель The Military Wallet. Например, военнослужащий рядового или сержантского состава, вышедший на пенсию после 20 лет службы с уровнем оплаты E-7, может рассчитывать на получение около 2400 долл. США в месяц или 28 800 долл. США в год. Офицер, выходящий на пенсию после 20 лет с зарплатой O-5, будет получать около 4700 долл. США в месяц или 56,400 долл. США в год.

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Пособие семьям погибших/умерших военнослужащих (Survivor Benefit Plan — SBP)

При выходе на пенсию вы можете выбрать оплату плана пособий по случаю потери кормильца, который предусматривает выплаты для супругов военных после смерти военнослужащих. За SBP взимается плата, и размер сборов зависит от суммы, которую получит переживший супруг. «Для пенсионера важно обсудить вариант SBP со своим супругом во время выхода на пенсию», — говорит Дженни Кэмпбелл, руководитель группы социальных пособий из Форт-Майера из Вирджинии в Ассоциации взаимопомощи американских вооруженных сил. Подумайте, насколько финансово зависит ваш супруг от военных выплат, чтобы определить, какая сумма может понадобиться позже.

Медицинские льготы

После выхода на пенсию вы можете рассчитывать на получение военного медицинского страхования. Программа медицинского обслуживания отставных военных известна как TRICARE. «Большинство военных пенсионеров получают множество бенефитов от огромных медицинских пособий», — говорит Гвина. «Это включает гарантированное медицинское страхование, покрытие сложных процедур, а также возможность включать своих супругов в свои пособия».

До выхода на пенсию вы должны пройти медицинское обследование, чтобы зафиксировать все болезни и хронические проблемы в вашем деле. «Даже если пенсионер не планирует прямо сразу подавать заявление на инвалидность в Департамент по делам ветеранов, проблема может обостриться на более позднем этапе жизни, и тогда, если это состояние задокументировано в его военной медицинской карте, пенсионер может установить сервисный контакт с Департаментом», — говорит Кэмпбелл. Затем он может получить рейтинг инвалидности, чтобы получать пособие по инвалидности .

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Дополнительные льготы

Если вы выйдете на пенсию рядом с военной базой, вы сможете воспользоваться её сервисами. «На большинстве баз есть продовольственные магазины и пищеблоки, обменные пункты, спортивные залы и другие ресурсы, которые могут использовать отставные военнослужащие», — говорит Гуина.

Вы также можете иметь право на получение финансовой помощи для посещения стоматолога и окулиста. «У военных пенсионеров и их семей теперь есть возможность страхования лечения зубов и зрения через Федеральную программу страхования зубов и зрения сотрудников», — говорит Кэмпбелл.

— Возможности индивидуального счета пенсионных отчислений

Пенсионное обеспечение для военных исторически было ориентировано на людей, посвятивших, по крайней мере, два десятилетия службе. «Военная пенсия раньше была прямым бессрочным денежным чеком, если вы прослужили не менее 20 лет», — говорит Гален Баргерсток, ветеран армии, финансовый советник и основатель Службы государственных и гражданских служащих в Индиане, Пенсильвания. «Она обеспечивала около половины зарплаты военнослужащего на всю оставшуюся жизнь, если он прослужил 20 лет». Чем дольше служил человек, тем большую пенсию он получал.

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В 2018 году пенсионный план изменился на новую схему, известную как смешанная пенсионная система. «Новый пенсионный план по-прежнему предоставляет все преимущества за 20 лет службы, но с выплатой примерно на 20 процентов меньше, чем раньше», — говорит Баргерсток. Военнослужащим также разрешено вносить взносы в индивидуальный пенсионный план, который называется Thrift Savings Plan (“Сберегательно-накопительный план”). По этому плану участники автоматически вносят 1% от своей армейской зарплаты. Они могут вносить и больше — до 5% своей годовой зарплаты. «Это позволит вам начать вносить вклад в IRA, где больше шансов на рост, основанный на толерантности к риску», — говорит Баргерсток.

Благодаря этой системе военнослужащие получают полную власть над своим капиталом уже после трех лет службы, что означает, что они могут сохранить соответствующие средства. Когда участники покидают вооруженные силы, они могут переместить его на в другой IRA, если они того пожелают. Эти средства могут со временем расти и сниматься при выходе на пенсию.

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