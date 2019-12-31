Над США тайно летает группа загадочных огромных дронов

23 декабря газета "Денвер пост" написала о том, что над малонаселенными районами округов Юма и Филлипс на северо-востоке штата Колорадо была замечена группа как минимум из 17 огромных беспилотников (дронов), каждый из которых достигал в размахе крыльев около 2 метров.

Такими крупными дронами управлять сложнее, чем мелкими и весят они куда больше, не говоря уже о том, сколько они стоят. То есть понятно, что за всем этим не стоит какой-нибудь обычный американец. При этом местные власти заявили, что они понятия не имеют, что это за объекты, кто за ними стоит, и для какой цели они летают в этих местах.

Обычные гражданские беспилотники куда меньших размеров

Объекты пролетают над Юмой и Филлипсом каждую ночь и началось это примерно за неделю до публикации в "Денвер пост". Как сообщает окружной шериф Томас Эллиот, двигаются они на высоте 200-300 футов (60-90 метров) и появляются вечером в одно и то же время, около 19.00. Улетают прочь около 22.00.

"Эти дроны словно проводят поиск по сеточной разметке. Сначала они летят на одну "клетку" местности, потом на другую", — утверждает шериф.

Офис шерифа не знает, откуда вылетает группа дронов и кто ими управляет. Помощник шерифа Уильям Майерс уверен, что тут ни в коем случае не работают просто фанаты-любители, такая большая группа столь крупных беспилотников не оставляет для этого шансов.

По словам шерифа Эллиота, Федеральное авиационное управление также не имеет никакой информации по этим дронам, а ВВС США прямо заявили, что это не их беспилотники. Подобным образом ответил и представитель агентства по борьбе с наркотиками.

Официальные представители ВВС и Министерства обороны США не сразу ответили на запрос журналистов "Денвер пост" о странных беспилотниках, однако чуть позже представитель командования армии США Джон Бойс заявил, что ему неизвестно о каких-либо учениях с участием военных беспилотников в этом районе.

Помощник шерифа Уильям Майерс рассказал, что он лично видел группы из восьми больших дронов, которые летели вдоль границы округа Юма на пересечении дорог U.S.385 и County Road 54. Потом еще один беспилотник был виден через 25 миль от этого места над городком Паоли.

"Он почти не двигался в ту ночь, просто парил в небе. Также еще восемь дронов были замечены пролетевшими над городком Хакстуном, что в 10 милях ниже по дороге от Паоли. Они летят со скорость 30-40 миль в час, они не гоняются на время и не делают скоростные облеты", — говорит Майерс.

Один местный житель ехал некоторое время за замеченным дроном на своем автомобиле и держал скорость около 50 миль в час, чтобы держаться на одинаковом расстоянии. Он проводил его до самой границы округа, после чего дрон улетел на территорию округа Вашингтон.

"Эти дроны летают слишком высоко, чтобы можно было слышать работу их винтов, но с земли хорошо видны их белые, красные, синие и зеленые огоньки", — утверждает Майерс.

Округи Юта и Филлипс, над которым летают таинственные беспилотники, представляют собой в основном сельские малонаселенные районы, однако и тут живут люди и они видят, как по вечерам над ними летают эти объекты. Фото: RJ Sangosti, The Denver Post.

Майерс подозревает, что тут работает какая-то частная компания, однако их цель все-еще остается непонятной, так как летают они в основном над давно убранными сельскими полями и пустырями.

"Их не замечали во вредоносной деятельности, по крайней мере никто лично не видел, чтобы они совершали что-то преступное".

Самое любопытное при всех этих обстоятельствах, это то, что штат Колорадо является домом для огромного количества американских военных баз. И тут лишь два варианта: Либо загадочные дроны и правда не связаны с военными и при этом летают тут как хотят практически на их глазах, а те ничего с ними не могут поделать. Либо… все это засекреченная военная программа с непонятными целями и исследованиями.

Пока в Колорадо разбираются с загадочными дронами, их стали видеть и в штате Небраска. От жителей округа Корнхаскер на северо-восточной стороне Небраски несколько дней назад поступило сразу несколько сообщений о наблюдении странных и больших дронов, которые летают в группах по 6-12 штук. А один из очевидцев уверяет, что видел группу из 30 (!) таких дронов.

При этом об этих сообщениях, поступивших от шерифов округов Небраски, заявили все те же люди из офисов шерифа в штате Колорадо, а в СМИ Небраски о них не было написано ни слова и также не поступило никакой реакции от военных, правительственных, авиационных и прочих важных организаций этого штата.

Это загадочное молчание уже насторожило и конспирологов и уфологов, а сообщения о наблюдении странных дронов продолжают поступать и поныне.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 23 декабря газета "Денвер пост" написала о том, что над малонаселенными районами округов Юма и Филлипс на северо-востоке штата Колорадо была замечена группа как минимум из 17 огромных беспилотников (дронов), каждый из которых достигал в размахе крыльев около 2 метров. Такими крупными дронами управлять сложнее, чем мелкими и весят они куда больше, не говоря уже […]