Кибер война – игра для двоих?

Интересная информация пришла из США, где спецслужбы уже сейчас готовятся к безусловному вмешательству РФ в ход президентских выборов 2020 года. Для них нет вопросов в том, было ли вмешательство россиян в предыдущие президентские выборы или нет, вопрос заключается в том, какими методами предотвратить грядущее вмешательство.

Командующий USCYBERCOM и генеральный директор АНБ Пол Накасоне отметил, что за последнее десятилетие произошли изменения в ведении силовой деятельности в киберпространстве.

По его словам, большое значение следует придавать возможной спецоперации со стороны РФ, поскольку в ее действиях сочетаются как кибератаки (несанкционированное проникновение в защищенные сети с различными целями), так и элементы классической информационной войны. Причем, эти два вида деятельности становятся все более связанными и даже спаянными между собой.

В общем, именно эта часть заявления не явила для нас, украинцев, ничего нового, а вот дальше все оказалось намного интереснее. Понятно, что о технических методах противодействия кибератакам никто не станет распространяться подробно, а вот некоторые общие очертания тактики были озвучены.

Как сообщает The Washington Post, одним из вариантов противодействия, рассматриваемых USCYBERCOM, является возможность ответных операций, направленных против высших должностных лиц РФ. Командующий указывает, что речь идет главным образом о демонстрации силы.

В случае вмешательства в американский избирательный процесс, операция возмездия будет направлена на конфиденциальные личные данные российской элиты.

В частности, USCYBERCOM рассматривает возможность проведения операций, аналогичных тем, которые проводились до последних промежуточных выборов.

В то время команда специалистов командования отправляла электронные письма и SMS-сообщения, чтобы использовать их для атаки на русских троллей, которые проводили вредоносную кампанию дезинформации в американских социальных сетях.

Специалисты USCYBERCOM также разослали сообщения хакерам, работающим от имени ГРУ, в которых указывалось, что их личность известна и может быть опубликована в любое время.

Кроме того, USCYBERCOM планирует начать кибероперацию, предназначенную для руководства российских служб безопасности и армии, а также отдельных олигархов. Кампания будет основываться на ограниченной кибероперации, которая продемонстрирует силу и возможности Соединенных Штатов местной элите.

Получение доступа к ключевым системам и сетям по определению должно быть предупреждением для Москвы о том, что если не остановить вредоносную кампанию, американские специалисты нанесут огромный ущерб им лично и РФ в целом.

Еще один вариант дает небольшой ключик уже к пониманию всей этой картины. Так, компания планирует провести дезинформационную операцию, предметом которой станет существующий спор и соперничество в высших эшелонах российской власти.

Отсюда можно сделать вывод о том, что USCYBERCOM уже имеет доступ к тем данным, которые являются предметом демонстрации силы.

Это следует из того, что в российской прессе вообще никак не упоминается какой-то конфликт в руководстве страны, а USCYBERCOM утверждает, что не просто в курсе самого конфликта, но и знает о том, кто и как в нем участвует, поскольку обещает устроить манипуляцию именно такого характера, которая обострит этот самый конфликт.

Это значит, что они уже держат руку на пульсе и готовы аккуратно подтолкнуть костяшку, с целью вызвать эффект домино. В общем, в кибервойну можно играть не только в одиночку и кто его знает, кто заскочит на огонек этой игры.

Линия Обороны

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Интересная информация пришла из США, где спецслужбы уже сейчас готовятся к безусловному вмешательству РФ в ход президентских выборов 2020 года. Для них нет вопросов в том, было ли вмешательство россиян в предыдущие президентские выборы или нет, вопрос заключается в том, какими методами предотвратить грядущее вмешательство. Командующий USCYBERCOM и генеральный директор АНБ Пол Накасоне отметил, что […]