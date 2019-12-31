«Общество взорвется»: Противоречивые последствия новогоднего обмена Зеленского

31.12.2019, 8:57, Разное

Второй за время президентства Владимира Зеленского масштабный обмен, согласованный между Киевом и Москвой (впрочем, в Москве предпочитают считать, что это обмен между Киевом и «народными республиками»), привел – как и первое освобождение украинских заложников – к противоречивым последствиям.

И эти противоречия не случайны, они тщательно режиссируются Кремлем и направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.

«С другой стороны – в Кремле уже не впервые используют ситуацию для того, чтобы включить в обменные списки тех, кто не имеет, собственно, никакого отношения к самой процедуре обмена», – добавил журналист.

Он отметил, что в списках появились фамилии людей, не имеющих отношения к войне на востоке Украины, к примеру, «беркутовцев» и террористов, организовавших взрыв в годовщину Майдана в Харькове.

Портников указал на то, что выдачи «беркутовцев» в Кремле требовали давно, но, вероятно, не потому, что «в Москве они кого-то интересуют персонально».

«Само освобождение людей, которых обвиняют в убийствах – это то же самое углубление пропасти, которую в Москве продолжают упорно рыть. Пропасти между украинской властью и обществом», – написал публицист. В Кремле, как считает он, поняли, в какую «ловушку» можно заманить Зеленского.

То, что люди оказались дома, Портников назвал позитивным результатом обмена. «Однако это – гуманитарный аспект проблемы. А есть еще и политический: эффект от освобождения пленных скоро исчезнет, а глубина пропасти не изменится», – прогнозирует он.

«При этом Кремль будет действовать в том же духе и дальше – обещая прекратить конфликт или хотя бы «просто прекратить стрелять», побуждать Зеленского к таким решениям, которые будут все в большей степени углублять пропасть и, в конечном счете, вызовут взрыв. На что, собственно, и рассчитывают в Москве», – подытожил Портников.






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