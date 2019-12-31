Чем для России опасна стагнация

ВВП России с 2008 года не изменился. Реальная зарплата — рассчитываемая через росстатовский показатель ФНТУ — так же не выросла с того момента. Итого имеем 11 лет без роста экономики и заработной платы.
Мировая экономика за это время выросла на 40%.
Экономика США на 16% — т.е. на полтора ВВП России.
Экономика Китая выросла — вычетом статистических ухищрений — почти вдвое.
Китай наш основной потенциальный противник. Он единстаенный имеет к России территориальные претензии, которые государственное китайское телевидение уже не стесняется озвучивать (это значит ему дали приказ — озвучивать).
Претензии Китая — 1.5 млн кв.км отобранных у воюющего с альянсом европейских агрессоров Китая Россиийской империей в начале 1860-х.
У Китая вторая по силе армия, крупнейшиц в мире мобилизационный ресурс и 3000 км общей границы с Россией.
И вот он стал вдвое сильнее чем был раньше. США тоже сильно прибавили. Да и весь остальной мир, включая др. страны НАТО.
Значит Россия, что бы выдержать прежнее соотношение сил, в условиях когда потенциальный противник стал значительно сильнее (считать следует по Китаю ) вынуждено тратить на оборону эквивалентно большую долю ВВП — вместо 3% уже 4.5-5%.
И эту прибавку весом в 1.5-2% ВВП надо у кого-то забрать
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