Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга

Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по займам не должен превышать размер самого долга в более, чем полтора раза. Эта норма распространяется на пени и штрафы, передает Национальная служба новостей.
Как сообщает RT, уже принятые в 2019 году меры позволили сократить количество игроков на рынке кредитования населения. В частности, ограничения привели к ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков.
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Последнее: Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по займам не должен превышать размер самого долга в более, чем полтора раза. Эта норма распространяется на пени и штрафы, передает Национальная служба новостей. Как сообщает RT, уже принятые в 2019 году меры позволили сократить количество игроков на рынке кредитования населения. В частности, ограничения привели к ужесточению оценки кредитоспособности […]
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