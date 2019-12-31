«Превратились сами в проститутку»: обиженный Андрей Разин пнул Льва Лещенко

Участник

и продюсер группы «Ласковый май» назвал предательством слова Льва Лещенко

на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает

себя за певца. Он просто вне себя от гнева.

Андрей Разин

пристыдил Льва Лещенко. «Стыдно, просто стыдно слушать от вас,

профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин

обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими

проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам

ничего плохого не имел, вы просто стали заодно с такими как

Лера, как Басков… сели просто за один стол с проститутками

и превратились сами в проститутку», – цитирует продюсера Пятый канал.

Андрей Разин намерен отстаивать свою честь и

достоинство. В ближайшие дни он подаст в суд иск против Андрея Малахова

и всех, кто присутствовал на его шоу. По его мнению, на

программе устроили «вранье, ложь, дискредитацию» его

имени.

Напомним, скандал разразился после того, как экс-солист «Ласкового мая»

Юрий Шатунов заявил в эфире шоу Андрея Малахова, что Андрей Разин исполнял

песню «Седая ночь» под его фонограмму. На его сторону встал Лев Лещенко, плохо

отозвавшись об Андрее Разине.

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Последнее: Участник и продюсер группы «Ласковый май» назвал предательством слова Льва Лещенко на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает себя за певца. Он просто вне себя от гнева. Андрей Разин пристыдил Льва Лещенко. «Стыдно, просто стыдно слушать от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин обошел вас по жизни. […]