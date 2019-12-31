«Превратились сами в проститутку»: обиженный Андрей Разин пнул Льва Лещенко

Участник
и продюсер группы «Ласковый май» назвал предательством слова Льва Лещенко
на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает
себя за певца. Он просто вне себя от гнева.
Андрей Разин
пристыдил Льва Лещенко. «Стыдно, просто стыдно слушать от вас,
профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин
обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими
проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам
ничего плохого не имел, вы просто стали заодно с такими как
Лера, как Басков… сели просто за один стол с проститутками
и превратились сами в проститутку», – цитирует продюсера Пятый канал.
Андрей Разин намерен отстаивать свою честь и
достоинство. В ближайшие дни он подаст в суд иск против Андрея Малахова
и всех, кто присутствовал на его шоу. По его мнению, на
программе устроили «вранье, ложь, дискредитацию» его
имени.
Напомним, скандал разразился после того, как экс-солист «Ласкового мая»
Юрий Шатунов заявил в эфире шоу Андрея Малахова, что Андрей Разин исполнял
песню «Седая ночь» под его фонограмму. На его сторону встал Лев Лещенко, плохо
отозвавшись об Андрее Разине.
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Последнее: Участник и продюсер группы «Ласковый май» назвал предательством слова Льва Лещенко на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает себя за певца. Он просто вне себя от гнева. Андрей Разин пристыдил Льва Лещенко. «Стыдно, просто стыдно слушать от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин обошел вас по жизни. […]
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