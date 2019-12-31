Трое человек погибли при пожаре в Подмосковье

Трое человек стали жертвами пожара в Сергиевом-Посадском округе Подмосковья. Еще один человек был госпитализирован, сообщает Национальная служба новостей.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в частном жилом доме в деревне Абрамцева. Огонь охватил территорию площадью 120 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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