Мнения: Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Слава телевидению – у нас все ходы записаны. Потому что 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин выступил с новогодним обращением. В 10-минутной речи он объявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.

Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Слава телевидению – у нас все ходы записаны. Потому что 31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин выступил с новогодним обращением. В 10-минутной речи он объявил о своей отставке и назначил преемником Владимира Путина.

В назначении преемника многие до сих пор видят нарушение демократических принципов, но на самом деле, положа руку на сердце – и кому от этого стало хуже? Если не считать пары-тройки олигархов и их приспешников, которые с тех пор прекрасно устроились на всяких «Эхах» и каждый день поливают Путина почем зря за газпромовскую зарплату. И вообще – откуда вы в 99 году в РФ увидели «демократию», которую можно было как-то нарушить?

Я, конечно, понимаю, что многим говорящим на тот момент было лет десять от роду и у них Особо Важное Мнение по данному вопросу. Но мы взрослые люди – мы это всё видели изнутри. В объективных, как говорил Маркс, ощущениях. И нам не надо рассказывать сказки из Лондона.

Есть, конечно, идиоты, которые бубнят: «ну, победили бы коммунисты на выборах – ничего страшного бы не произошло». Таким мыслителям хотелось бы пожелать одного – встретиться с нами тогда же, разъяренными красным реваншем на улицах, с вилами в руках. Потому что нормальные люди такого не стерпели бы никогда.

Это сейчас, после двадцати лет правления Путина, можно сидеть в одном из сотен московских ресторанов с устрицами и, ковыряя в зубах золотой зубочисткой, цедить про некую абстрактную «демократию». Под которой, впрочем, эти мыслители обычно подразумевают лежание ковриком под ногами американских колониальных руководителей.

У многих перед глазами отчего-то сразу предстал облик вечно сытого спесивого политолога и бывшего профессора по фамилии Соловей, но это неважно – тут таких соловьев поет добрая сотня. Это, скорее, коллективный образ – омерзительный русскому человеку до безобразия.

Кстати, эта же страта – основной поставщик идеологии «своего богатства я достиг своим умом и талантом один, без ансамбля, а если не отжал двухэтажный пентхаус на Патриках, то во всем виноват Путин».

Я таких перцев встречаю почти каждый день. Иногда слушаешь вот это все, что они несут и хочется сказать: «слышь, ты жене своей скажи, чтобы восьмикаратные брюлики вынула из ушей, прежде чем нудеть про Путина, потому что мы-то в курсе, на чем ты срубил миллионы. И к таланту и уму это не имеет никакого отношения».

Обычно у этих новых богатых не хватает мозга даже понять, что, если что – на вилы их будет поднимать вовсе не Путин, несмотря на его хорошую физическую форму, а добрый русский народ, которого они достают своим бесконечным лицемерием и хамством.

В принципе, это было краткое описание морально-политической обстановки, которая так или иначе сложилась вокруг нас после коронной фразы «я устал, я ухожу».

Тем более что и фразы-то такой не было. Опять-таки слава великому ТВ, – мы можем всегда переслушать речь первого президента РФ Б.Н. Ельцина, где таких слов в помине нету. «Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку» – вот это было. «Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше» – тоже было.

А вот про «устал» – не было.

Это отпечаталось в мемах – то ли с каких-то шуток записных КВНщиков, то ли общественное сознание само додумало – как это часто бывает в жизни. Но тогда, как сказал бы любой вменяемый психотерапевт, это у вас, господа, типичный случай проекции. Или ложные воспоминания, которые еще и ритмически совпали со строчками группы «Кино», которые у нескольких поколений выгравированы на закостеневшем мозге – «закрой за мной дверь» и далее по тексту. Песни вашего двора.

Поколения, которые уже родились уставшими, наделяют своими качествами мифологического Бориса.

Но, вообще-то, люди вроде ЕБН, которые всю жизнь положили на завоевание и удержание власти, сделаны из стали и льда. Даже если это лед в стакане с виски. Они не знают слова «устал», они цепляются за власть до последнего. И надо, чтобы в стране происходило нечто совсем запредельное, чтобы они самостоятельно отказались от власти. ЕБН отказался. Предложил преемника. Это было единственно правильное решение.

Кому не нравится – пусть смотрит на всех этих насекомых, в которых превратились остальные политики той поры. Нравится?

Теги:

Борис Ельцин

,

Новый год

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участник и продюсер группы «Ласковый май» назвал предательством слова Льва Лещенко на ток-шоу, где тот окрестил Андрея Разина администратором, который выдает себя за певца. Он просто вне себя от гнева. Андрей Разин пристыдил Льва Лещенко. «Стыдно, просто стыдно слушать от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин обошел вас по жизни. […]