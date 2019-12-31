Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, как можно справиться с похмельем после новогодних гуляний. В первую очередь, врач рекомендовал отказаться от активного отдыха, передает «Москва 24».

Если в течение нескольких часов состояние не улучшилось, следует выпить кефира или некрепкого чая. Подойдут также рассолы, белковые бульоны или нежирная яичница. Важно не употреблять сладкого, поскольку оно ухудшает переработку алкоголя. Также не стоит употреблять кофе и пытаться прогнать похмелье прогулками.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале лидер группы «Ленинград» довольно колко пошутил про Валерия Сюткина. Он заявил, что тот «оставляет за собой много песка», но при этом является «замечательным человеком». Материал дополняется