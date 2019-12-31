Украинский ученый рассказал о планах СБУ использовать его против России

Освобожденный из плена и переданный Луганской народной республике 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России.

Логунов рассказал, что после ареста его привезли в СБУ, где заявили, что он «резидент Главного разведывательного управления (ГРУ) и шпион». По его словам, сотрудники СБУ угрожали ему в случае отказа признать вину «максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой», а в случае признания вины обещали минимальный срок, передает РИА «Новости».

«Я не резидент ни главного разведуправления, ни ФСБ, но когда вы (СБУ) объявите, что взяли меня как резидента, то они (сотрудники спецслужб РФ) будут очень долго смеяться. Ведь вы вели контрразведывательную работу по ложному направлению», – процитировал Логунов свой ответ на допросе.

Ученый сообщил, что не совершал никаких незаконных действий, а его дело было полностью сфабриковано, чтобы организовать провокацию против России.

«Я отказался участвовать в провокации против России. Я не тот человек, который будет оговаривать и даст ложные показания на какого-то человека или организацию. Это несовместимо с моей человеческой и гражданской позицией… Они мне дали дело, и я сразу нашел: вот подлог, и вот, и вот сочиняли. Протоколы не совпадали друг с другом», – сказал Логунов.

Он добавил, что безрезультатно писал заявления «во все европейские возможные структуры», президенту Украины, генеральному прокурору Украины, главному военному прокурору, в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований Украины и другие организации.

«Писал прямо и называл коррупционеров. Требовал возбудить уголовные дела против контрразведчиков и указывал статьи… Моя цель, чтобы международный суд признал СБУ террористической организацией… Здесь все построено на коррупции, на казнокрадстве. 350 человек участвовало в деле против меня… Какие деньги уходили из бюджета (Украины). А результат – единственный текстовый файл, где все несекретное», – сказал Логунов.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. ЛНР в рамках обмена получила 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, осужденного на Украине за измену родине на срок 12 лет.





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