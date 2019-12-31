В РФ предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В РФ может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, соответствующий проект закона уже готов, ожидается его обсуждение, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Морозов заявил в пресс-центре «Парламентской газеты», что законодатели долго работали над этим проектом совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако текст документа предстоит детально обсуждать, передает РИА «Новости».

Председатель комитета Госдумы пояснил, что данная инициатива «предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство – то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного – при определенных условиях – отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга».

В законопроекте прописана обязанность медиков после смерти мозга у пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. Если родственников нет, то вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Напомним, в сентябре в РФ предложили изменить закон о трансплантации органов.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова» Сергей Готье рассказывал газете ВЗГЛЯД, готовы ли россияне жертвовать свои органы после смерти и куда приводят объявления в интернете «Помогу стать донором».





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