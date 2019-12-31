Врачи назвали правила безопасного похода в баню

Врачи считают, что для большинства людей поход в баню оказывает благотворное влияние. Однако есть и противопоказания, передает телеканал «360».

Ими могут стать заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни почек, печени и дыхательных путей. Но даже если противопоказаний нет, стоит придерживаться нескольких правил. В первую очередь, перед пропариванием нужно выпить воды. При этом употреблять много пищи не рекомендуется, а пить спиртное и вовсе нельзя. В снег можно прыгать лишь закаленным людям, принимавшим контрастный душ или занимавшимся моржеванием. Для остальных это может закончиться спазмом сосудов.

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