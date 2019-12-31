Forbes назвал санкции против «Северного потока – 2» запоздавшими и бесполезными

Американский деловой журнал Forbes выразил мнение, что санкции США против проекта «Северный поток – 2» запоздали как минимум на год и уже не помешают строительству газопровода.

«Северный поток – 2» всегда был пощечиной для Украины», – пишет Forbes.

При этом издание отмечает, что когда Украина вернется на энергетический рынок в качестве транзитера газа, США лишатся одного из аргументов против импорта российского газа, и тогда им сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе, передает РИА «Новости».

«Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам РФ они не понравятся», – считает издание.

Напомним, швейцарская компания Allseas, которая ранее объявила о приостановке строительства «Северного потока – 2», отказалась возобновлять укладку газопровода в связи с новыми санкциями США.

По мнению Москвы, санкции против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда продолжится строительство «Северного потока – 2».





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