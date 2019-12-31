Компания Samsung представит первый безрамочный телевизор на выставке CES 2020

Как сообщают южнокорейские источники, компания Samsung презентует первый безрамочный телевизор. Данное событие состоится на выставке CES 2020.

Поклонники бренда смогут увидеть новинку в начале января. Выставка CES 2020 пройдет в США. Согласно информации источника, на недавнем совещании представители компании утвердили запуск линейного производства устройства. Согласно ожиданиям, его представят в феврале следующего года. Лидирующая особенность будущих телевизоров состоит в том, что они обладают нулевой рамкой экрана. На данный момент на рынке еще не было аналогичных моделей, и Samsung достигла подобного результата благодаря усовершенствованной технологии соединения панели гаджета с главным корпусом. Для осуществления задуманного производитель сотрудничал с ввозившими снабжение корпорациями Taehwa Precision и Shinsegye Engineering.

Пока что нет никаких технических характеристик по поводу безрамочных устройств Samsung. Известно, что больше сведений о новинке появится после американской выставки.

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