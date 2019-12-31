Ани Лорак засветила обручальное кольцо на ледовом шоу Татьяны Навки

Несколько дней назад состоялся первый показ ледового шоу Татьяны Навки — «Спящая красавица». Мероприятие посетила и известная певица Ани Лорак вместе с дочерью. Некоторые гости заметили, что на руке у знаменитости красовался перстень, напоминающий обручальный.

Как известно, через некоторое время после развода с супругом Муратом, у исполнительницы начался роман с продюсером Егором Глебом. В итоге, на недавнем ледовом шоу некоторые внимательные зрители обнаружили на правой руке Ани Лорак обручальное кольцо: возможно, это указывает на то, что певица собралась замуж либо уже успела узаконить отношения.

Знаменитость пока не подтвердила, но и не опровергла факт помолвки или свадьбы с возлюбленным. После расставания с супругом Ани Лорак предпочла закрываться от внешнего мира и не делиться подробностями личной жизни.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале лидер группы «Ленинград» довольно колко пошутил про Валерия Сюткина. Он заявил, что тот «оставляет за собой много песка», но при этом является «замечательным человеком». Материал дополняется