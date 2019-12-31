Ани Лорак засветила обручальное кольцо на ледовом шоу Татьяны Навки

31.12.2019, 8:21, Разное

Несколько дней назад состоялся первый показ ледового шоу Татьяны Навки — «Спящая красавица». Мероприятие посетила и известная певица Ани Лорак вместе с дочерью. Некоторые гости заметили, что на руке у знаменитости красовался перстень, напоминающий обручальный.
Как известно, через некоторое время после развода с супругом Муратом, у исполнительницы начался роман с продюсером Егором Глебом. В итоге, на недавнем ледовом шоу некоторые внимательные зрители обнаружили на правой руке Ани Лорак обручальное кольцо: возможно, это указывает на то, что певица собралась замуж либо уже успела узаконить отношения.

Знаменитость пока не подтвердила, но и не опровергла факт помолвки или свадьбы с возлюбленным. После расставания с супругом Ани Лорак предпочла закрываться от внешнего мира и не делиться подробностями личной жизни.



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