Американские курсанты приветствовали инструктора нацистским приветствием

Группа курсантов на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии «в знак уважения» регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя «крутой как Гитлер», следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.

В начале декабря в Сети опубликовали фотографию, на которой курсанты изображены со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне надписи «Хайль, Бирд» (фамилия инструктора). После публикации несколько сотрудников были уволены, а власти распорядились провести расследование.

В опубликованном по итогам расследования докладу указано, что курсанты начали подобным образом приветствовать своего инструктора Кэсси Бирд как «знак уважения к Бирд» на второй или третей неделе курса.

«Жест начал делать один из курсантов, позже другие присоединились к нему. Несколько курсантов знали его историческое значение и отказались повторять за всеми. Другие, кто понимал, что подразумевается под этим жестом, чувствовали давление и присоединялись классу, чтобы не выделяться», – передает РИА «Новости» текст доклада.

В нем указано, что сама «Бирд заявила, что совершенно не знает об историческом или расовом подтексте этого жеста, и добавила, что это просто приветствие». По ее словам, многие на курсах были свидетелями такого приветствия и никогда не просили прекратить.

По ее словам, фотографию сделали не с первой попытки, так как поначалу не все участники держали руки в нацистском приветствии.

«Десять курсантов сообщили, что не сделали жест, пока Бирд не сказала им. Эти курсанты подчеркивали, что они сделали это только из страха, что не выпустятся, если ослушаются приказа инструктора. Семь из этих курсантов, чтобы подчиниться приказу, подняли руки, но с зажатым кулаком», – указано в докладе.

Также один из сотрудников секретариата курсов заявила, что Бирд сама сказала ей сделать надпись «Хайль, Бирд», аргументировав это тем, что курсанты «делают это, потому что она такой же крепкий орешек, как Гитлер».

При этом департамент по военным вопросам, пришел к выводу, что ничто не указывает на то, что произошедшее было актом дискриминации по отношению к какой-либо расовой, религиозной или этнической группе. «Скорее, дело в недальновидности, невежестве, давлении со стороны сверстников и страхе ответных мер», – отмечается в докладе.

Напомним, в 2017 году учительницу начальной школы в штате Вермонт уволили за обучение детей нацистскому приветствию.

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