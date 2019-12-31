Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции Объединенных сил, ранен украинский военный

В прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военные получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из снайперских винтовок.

Оба случая были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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