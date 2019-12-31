Мнение: Екатерина Лагно — Чемпионка мира по блицу

31.12.2019, 8:10, Разное

Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блиц-шахматам. Второй раз подряд! Завидная стабильность.
В последнем туре она делила первое место с украинкой Анной Музычук и все зависело от результата последней партии. Екатерина пройдя через приключения смогла спасти откровенно плохую позицию в партии в экс-чемпионкой мира Стефановой, а вот конкурентка не справилась с нервами и проиграла другой экс-чемпионке мира Тань Чжуньи из Китая, в результате чего Екатерина Лагно снова стала чемпионкой мира. Вполне заслужено.

У мужчин чемпионом стал Магнус Карлсен, который снова собрал в своей коллекции все титулы — и по классике, и по быстрым, и по блицу. В этом году его доминация над остальным шамхатным миром была весьма ощутимой и снова напомнила скептикам, что шахматный мир сейчас живет в эпоху Карлсена. Последний титул из коллекции Карлсен железной рукой забрал в ходе тай-брейка против Накамуры, который уже давненько является стабильным "клиентом" у норвежца.
Хотелось бы отметить бронзу Владимира Крамника, который уже завязал с большими шахматами, но еще раз тряхнул стариной и показал своим более молодым оппонентам, что есть еще порох в пороховницах.

Смотреть весь Чемпионат мира по блицу с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова можно здесь:

Туры 1-12

Туры 13-21

Ну а уже в январе начнется одно из главных событий для отечественных шахмат последний лет — Александра Горячкина сразится в матче за мировую шахматную корону по классическим шахматам с китаянкой Ю Веньюн. У Александры есть шанс вернуть одну из двух главных шахматных корон назад в Россию. Матч пройдет в рамках развития российско-китайской дружбы — первая половина в Китае, вторая во Владивостоке. Уверен, что у Александры есть серьезные шансы, хотя оппонентка очень сильна.

Также в следующем году в России пройдет турнир претендентов, где 8 гроссмейстеров будут оспаривать право бросить перчатку Магнусу Карлсену. Среди кандидатов в претенденты три наших гроссмейстера — Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.
Хоть фаворитами и называют китайца Дин Лиженя и американца Каруана, уверен, что все будет не так просто — турниры претендентов последних лет всегда сопровождались большими неожиданностями.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В индийской столице Нью-Дели загрязнение воздуха превышает норму в 10 раз. Об этом 30 декабря сообщил телеканал Aljazeera. Видимость в городе составляет 200 метров. По данным метеорологов, появление смога связано со смешиванием сильного загрязнения воздуха с влагой и низкой температурой.  Кроме того в Нью-Дели температура воздуха опустилась до +1 градуса по Цельсию. Это самый холодный декабрьский […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика