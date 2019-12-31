В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

Склад с газовыми баллонами загорелся во вторник на улице Подольских Курсантов в Москве. Огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров, передает телеканал «360».

Возгорание произошло около 05:00 утра. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что пламя возникло в металлическом ангаре. Через пол часа кровля здания обрушилась. Очевидцы утверждают, что слышали хлопки – вероятно, происходили взрывы баллонов. К 06:08 пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 30 Дек 2019 в 9:15 PST Материал дополняется