Американским военнослужащим запретили использовать TikTok

В американской армии ввели запрет на использование популярного китайского приложения TikTok, которое власти США заподозрили в похищении данных пользователей.
Представитель американских ВС Робин Очоа заявил, что ТikTok сочли «угрозой безопасности» и запретили его использование на служебных телефонах, передает ТАСС со ссылкой на портал Military.com.
Решение было принято в связи с выпущенным 16 декабря министерством обороны США предупреждением об опасности этой соцсети.
Военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах, но и в этом случае армия рекомендует быть осторожными во избежание утечки информации.
TikTok – это китайская соцсеть, пользователи которой могут создавать и просматривать короткие развлекательные видеоролики. Власти США подозревают, что власти КНР могут принудить Tik Tok к сотрудничеству с китайской разведкой.
ТikTok вошел в число самых скачиваемых приложений десятилетия.
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 30 Дек 2019 в 9:15 PST Материал дополняется
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