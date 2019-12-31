Максимальный размер долга россиян ограничат с 1 января

Последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам вступает в силу в РФ с 1 января. Теперь максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен превышать сам долг более чем в полтора раза.
Ограничение распространяется на неустойки, включая штрафы и пени, и платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита, передает РИА «Новости».
Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в январе 2019 года. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка была ограничена уровнем в 1%, а также был введен специальный финансовый продукт как альтернатива «займам до зарплаты».
Ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева заявила, что уже принятые ограничения привели к уменьшению количества игроков на рынке, ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков, а также сократили разрыв условий между «займами до зарплаты» и займами в сегменте installments, то есть крупными ссудами, выдаваемыми на более долгий срок.
При этом портфель микрозаймов продолжит расти, несмотря на вступление в силу нового этапа регулирования, поскольку «предпосылок для снижения популярности займов у россиян в текущих макроэкономических условиях просто нет», добавила Стратьева.
В мае Банк РФ выступил против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести к появлению нелегальных кредиторов.
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 30 Дек 2019 в 9:15 PST Материал дополняется
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