«Уральские пельмени» могут взыскать с Нетиевского 200 миллионов рублей

Как известно, конфликт между «Уральскими пельменями» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжает набирать обороты. Накануне появилась информация, что артисты через официальных представителей потребовали взыскать с владельца компании «Идея Фикс Медиа» около 200 миллионов рублей.
Оказывается, шоумен в незаконном порядке стал использовать товарные знаки «Уральских пельменей», также в судебном иске артистов есть пункт о запрете использования им любых обозначений, связанных с шоу каким-либо образом. Первое заседание по делу должно состояться уже через 1,5 месяца. Напомним, что первые претензии к Нетиевскому появились более 4 лет назад, когда он и решил покинуть творческий коллектив.
Шоумен заявлял, что покинул «Уральские пельмени», так как чувствовал, что его творческий рост остановился. Его бывшие коллеги, в свою очередь, обвинили его в присваивании общих средств. В итоге, судебные разбирательства между сторонами продолжаются несколько лет.
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Последнее: Как известно, конфликт между «Уральскими пельменями» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжает набирать обороты. Накануне появилась информация, что артисты через официальных представителей потребовали взыскать с владельца компании «Идея Фикс Медиа» около 200 миллионов рублей. Оказывается, шоумен в незаконном порядке стал использовать товарные знаки «Уральских пельменей», также в судебном иске артистов есть пункт о запрете […]
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