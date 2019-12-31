«Уральские пельмени» могут взыскать с Нетиевского 200 миллионов рублей

31.12.2019, 8:04, Разное

Как известно, конфликт между «Уральскими пельменями» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжает набирать обороты. Накануне появилась информация, что артисты через официальных представителей потребовали взыскать с владельца компании «Идея Фикс Медиа» около 200 миллионов рублей.
Оказывается, шоумен в незаконном порядке стал использовать товарные знаки «Уральских пельменей», также в судебном иске артистов есть пункт о запрете использования им любых обозначений, связанных с шоу каким-либо образом. Первое заседание по делу должно состояться уже через 1,5 месяца. Напомним, что первые претензии к Нетиевскому появились более 4 лет назад, когда он и решил покинуть творческий коллектив.

Шоумен заявлял, что покинул «Уральские пельмени», так как чувствовал, что его творческий рост остановился. Его бывшие коллеги, в свою очередь, обвинили его в присваивании общих средств. В итоге, судебные разбирательства между сторонами продолжаются несколько лет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Как известно, конфликт между «Уральскими пельменями» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским продолжает набирать обороты. Накануне появилась информация, что артисты через официальных представителей потребовали взыскать с владельца компании «Идея Фикс Медиа» около 200 миллионов рублей. Оказывается, шоумен в незаконном порядке стал использовать товарные знаки «Уральских пельменей», также в судебном иске артистов есть пункт о запрете […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика