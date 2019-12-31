«Может умереть на сцене»: Иосиф Пригожин откровенно о сдавшей Алле Пугачевой

Муж певицы Валерии уверен,

что артист вправе сам решать, когда именно ему стоит заканчивать свою

музыкальную карьеру. Слова же Соседова о неуместности концертов пожилых

российских звезд из-за потери былой формы Иосиф Пригожин считает недопустимыми.

Материал дополняется

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Последнее: Муж певицы Валерии уверен, что артист вправе сам решать, когда именно ему стоит заканчивать свою музыкальную карьеру. Слова же Соседова о неуместности концертов пожилых российских звезд из-за потери былой формы Иосиф Пригожин считает недопустимыми. Материал дополняется