«Может умереть на сцене»: Иосиф Пригожин откровенно о сдавшей Алле Пугачевой

Муж певицы Валерии уверен,
что артист вправе сам решать, когда именно ему стоит заканчивать свою
музыкальную карьеру. Слова же Соседова о неуместности концертов пожилых
российских звезд из-за потери былой формы Иосиф Пригожин считает недопустимыми.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Муж певицы Валерии уверен, что артист вправе сам решать, когда именно ему стоит заканчивать свою музыкальную карьеру. Слова же Соседова о неуместности концертов пожилых российских звезд из-за потери былой формы Иосиф Пригожин считает недопустимыми. Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Не грози Эрдогану, храня ядерные бомбы в Инджирлике / 11 декабря
- Мнение: Не жена / 8 декабря
- Мнение: Очередное «Ненавижу Россию, США это рай, но зарабатываю я в России» / 23 декабря
- Почему «эй полковникам» нельзя давать слово / 16 декабря
- Все начищено до блеска: Киркоров показал элитное купе с двуспальной кроватью / 29 ноября
- Мнение: Опубликованы фотографии стрелка с Лубянки (18+) / 20 декабря
- Мнение: Лукашенко даст интервью Венедиктову – какие вопросы подготовили слушатели «Эха Москвы» для Президента Беларуси? / 24 декабря
- Как будет «А нас-то за что?» на иврите? / 30 декабря